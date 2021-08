Nintendu klesl zisk. Zvrátit to má nová konzole

Nintendo je hlavním příkladem společnosti, která získala z toho, že se lidé v době pandemických omezení obrátili k domácí zábavě. Analytici ale neočekávají, že by firmě tak silný výkon vydržel i poté, co se obnoví běžné aktivity. Otázkou také zůstává, zda Nintendo bude schopná proniknout i do sektoru her v mobilu či mezi konzole nové generace, které mohou zahrnovat nové technologie, jako virtuální realitu. Plusem pro firmu Nintendo je ale její duševní vlastnictví, které zahrnuje lukrativní zboží a tematické parky.