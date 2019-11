Návrat ke kořenům v Call of Duty: Modern Warfare

S příběhy to ale bylo poslední roky v Call of Duty na štíru a hlavním tahounem každoročních dílů byl režim pro více hráčů. Ten také prošel kompletní změnou, a jak jsme psali v dojmech, leze dost do zelí konkurenční sérii Battlefield. Nové módy, široká nabídka možností, jak si upravit zbraně, odstranění dodatečného placeného obsahu a mnoho dalšího. Značka tak jde s dobou a zatím to vypadá, že si vývojáři vzali ty největší výtky k srdci a v novém Modern Warfare se jich snaží vyvarovat.