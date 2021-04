Nadšenec těží bitcoiny pomocí 30 let starého GameBoye

I to svědčí o tom, jak náročná je novodobá zlatá horečka na výpočetní výkon. Stacksmashing chtěl však světu ukázat, že k těžbě je možné využít i takovou kuriozitu, jako je 30 let stará kapesní konzole. Nebylo to ale vůbec jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. A to už jen kvůli tomu, že původní GameBoy vůbec nenabízel internetovou konektivitu, která je přitom k těžbě nezbytná.