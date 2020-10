Na dlouhé zimní večery to nebude, hráči prolítli novou Mafii za deset hodin

„Bylo to příjemné připomenutí mého dětství, ale za deset hodin a nějaké ty drobné jsem byl na konci,“ prohlásil Petr S. Ten neskrýval své zklamání, protože na vydání tohoto titulu čekal několik měsíců.

Obdobně se vyjadřují i další. „Mafii jsem si koupil na Xbox One a po prvním dohrání hodinky ukazovaly 13 hodin čistého času. A to jsem se někde ještě zastavoval a prohlížel si všemožné detaily,“ podělil se o svou zkušenost uživatel s přezdívkou KenBart.

„Takový zážitek, jako když jsem poprvé hrál originální Mafii, se nedostavil. Je to docela zklamání, že po deseti hodinách už nebylo co dělat,“ doplnil Tomáš N.

Jiní naopak práci tvůrců na remaku chválí. „Krátký herní čas nevadí, dá se hrát znovu v různých úrovních obtížnosti – a pokaždé si všimnete jiných detailů, které vás překvapí. Já jsem si to užil,“ konstatoval uživatel s přezdívkou Raika.

Mafia: Definitive Edition není jen přímý port původní hry Mafia na moderní platformy, je to věrný remake, který obohacuje klasiku z roku 2002 v každém směru. A to ať už se bavíme o grafické stránce hry ve vysokém rozlišení 4K či o originálním hudebním doprovodu s původními nahrávkami, které jsou typické pro dobu organizovaného zločinu v Americe 30. let 20. století.