Mobilní hry, na které bude Apple lákat za předplatné

Cena je to navíc konečná. V jednotlivých titulech totiž nebude možné utrácet peníze formou mikrotransakcí, a dokonce se v nich nebude ani zobrazovat reklama. Uživatelé tak budou mít přesnou kontrolu nad tím, kolik utratí. V současnosti je totiž bezplatným titulům často vyčítáno, že uživatelé za ně zaplatí více než za placené hry – právě kvůli mikrotransakcím.

K dispozici bude při podzimním spuštění více než stovka her.

Zajímavě vypadá také titul Hot Lava. Jak už samotný název napovídá, v něm budou hráči zápolit se žhavou lávou. A ta je úplně všude. Rytíři a kobky plné pokladů – tak se dá ve zkratce vystihnout titul Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, který se odehrává 1000 let před původní verzí a je od základu předělaný.