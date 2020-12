Miliardový sen se rozplývá. Cyberpunk 2077 se propadá pod tíhou kritiky

Nespokojení zákazníky, hromada chyb a vracení peněz – takovým fiaskem skončila jedna z nejočekávanějších her letošního roku. Hned při uvedení to přitom vypadalo, že Cyberpunk 2077 bude jedním z nejvýdělečnějších titulů několika posledních let. Nakonec ale bude patrně všechno jinak.