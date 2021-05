Letos lépe nebude. PlayStationy 5 se na pultech obchodů jen tak neobjeví

Finanční ředitel Sony Hiroki Totoki nyní na uzavřeném jednání prohlásil, že „zoufalá situace bude přetrvávat až do příštího roku“. A to u navzdory tomu, že se japonský elektronický gigant snaží dramaticky navyšovat výrobní kapacitu – ani to však nestačí k tomu, aby byla poptávka plně uspokojena. Je to pochopitelně celosvětový problém.