Komiksoví hrdinové ovládnou herní obrazovky

Právě Wolverine byl jedním z největších překvapení celé slavnostní akce. Patrně není potřeba zdůrazňovat, že klíčovou roli bude v tomto titulu hrát jeden z nejdrsnějších X-Menů. První teaser toho ale příliš mnoho neprozradil, a tak zatím nedokážeme říci ani to, do jakého období života Logana bude děj zasazen.

I když to tvůrci nepotvrdili, lze očekávat, že Marvel’s Wolverine bude exkluzivitou výhradně pro PlayStation 5. V tuto chvíli ale ještě ani nevíme ani orientační datum vydání, bližší informace se evidentně dozvíme až později.

Daleko více toho víme o pokračování příběhu pavoučího muže. Nový díl se bude jmenovat jednoduše Marvel’s Spider-Man 2. Dvojka v názvu je přitom poměrně symbolická, neboť hra nabídne hned dva hlavní hrdiny, po boku Petera Parkera se postaví Miles Morales, společně pak budou potírat zločin v ulicích New Yorku.

Už nyní je jasné, že cestu jim zkříží Venom. Nepředpokládáme však, že by to byl jediný záporák tohoto dílu. Zveřejněná ukázka dává tušit, že se můžeme opět těšit na povedený superhrdinský zážitek, který bude překypovat akcí.

Marvel’s Guardians of the Galaxy bude k dispozici pro starší PlayStation 4 i novější PlayStation 5. Rovněž si tento titul zahrají majitelé konzolí Xbox One a Xbox Series S|X. Hra vyjde také na hybridní systém Nintendo Switch a ve verzi pro PC. Cena konzolového titulu činí 1799 Kč, pro PC vyjde na 1499 Kč.