Kolik bude stát základní Xbox v Česku? S cenou půjde proklatě nízko

Zástupci Microsoftu zatím potvrdili pouze cenovku pro americký trh, činit bude 299 dolarů (6700 Kč). Pochopitelně je řeč o levnějším Xboxu Series S, v případě Xka totiž cena ještě nebyla oficiálně stanovena. Podle dřívějších spekulací by však měla činit 499 dolarů (11 190 Kč).

To dokládají také informace, které se podařilo Novinkám získat od samotných prodejců. Podle nich by se cena Xboxu Series S měla pohybovat mezi sedmi a osmi tisíci korun. Výkonnější Xbox Series X by měl pak případné zájemce vyjít na 14 až 15 tisíc. Oficiální cenovky pro tuzemský trh nicméně americký softwarový gigant zveřejní až později.