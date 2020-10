Keanu Reeves v hlavní roli. Titul Cyberpunk 2077 míří do lisoven

Nyní je již jasné, že premiéra naplánovaná na 19. listopadu skutečně platí. Všechny chyby byly vychytány a práce již tedy dokončeny. Platí to přitom nejen o PC verzi, ale také o variantách pro televizní konzole aktuální i nové generace, tay PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S a Xbox Series X.

Titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kde jde vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.