Hráči po celém světě o víkendu chytili bezmála miliardu pokémonů

Hra Pokémon Go. Foto: Profimedia.cz

Bezmála miliardu pokémonů tento víkend chytili fanoušci hry pro chytrá zařízení Pokémon Go při virtuálním festivalu, kterého se po celém světě zúčastnily miliony hráčů. Na svých stránkách to uvedli pořadatelé akce Pokémon Go Fest 2020.