Fortnite chybí na iPhonech a iPadech přes rok, brzy se to ale má změnit

V polovině srpna loňského roku se rozhořel spor mezi technologickými giganty – společnostmi Apple a Google a herním domem Epic Games. Výsledkem toho je, že si majitelé iPhonů a iPadů nemohou zahrát Fortnite, jednu z nejpopulárnějších her současnosti. Brzy by se to ale mohlo změnit.