FIFA 20: Po dlouhých letech změna. Důvod k jásotu to však není pro všechny

Je to už čtvrtstoletí. Tři čtvrtiny svého života trávím s fotbalovými simulátory od Electronic Arts. Během té doby jsem zběhl jen k EURO 96 od Gremlin Interactive a asi na dvě nebo tři sezony k sérii PES od Konami. Jinak jsem věrný. Nadávám každou sezónu. Tu méně, tu více. Tuto jsem zatím hodně rozpačitý. Dobře vím, že hlavní novinka je určena pro úplně jinou škatulku hráčů, než jsem já. Bohužel ale ještě lépe vidím, že se pozornost tvůrců „rozprskla” do více směrů a nejvíce je na tom bita sama hra. Oněch 90 minut na hřišti, které ve výsledku nejvíc rozhodují o tom, jak vás hra dlouhodobě baví.

Příběh může být sebelepší, ale v případě série FIFA neznám asi nikoho, kdo by ho hrál více než jednou. Proč také? Výsledek je vždy stejný, a ač je příběh fajn, dobře víte, že vás nové dějové zvraty nečekají. Příběh Alexe Huntera je po třech sezónách u konce. V tomto ohledu je na místě uklidněné vydechnutí, protože už začalo jít o trochu nastavovanou kaši. Tentokrát se příběh přenáší směrem k hlavní novince letošního ročníku, kterým je režim pouličního fotbalu zvaný Volta. Jde o chytrý způsob, jak přimět větší množství hráčů této série, aby si nový režim vyzkoušeli. A oč že to jde?

Režim Volta obsahuje i RPG prvky. Foto: archiv tvůrců

Jistě si mnozí z vás pamatují, když se na trhu od EA objevil počin FIFA Street, který byl zaměřený čistě na pouliční fotbal. No, tak teď je součástí běžného vydání. Nedočkáte se ale až tak akrobatických kousků, které div nepřipomínaly mnohonásobná salta a šílené triky v legendární NBA JAM. Tohle je prostě rychle odsýpající fotbálek na menším prostoru, kde jde ještě trochu více o technické schopnosti hráče, než je tomu ve standardním fotbale. Můžete hrát 3 na 3, 4 na 4 či 5 na 5. Někdy s brankáři, jindy bez nich. Příjemná varianta na gaučovou hru s kamarády? Určitě. Něco, k čemu bych se chtěl vracet sám online po Vánocích? Ne.

Upoutávka na režim VOLTA ve FIFA 20 Video: EA Sports

A v tom bude možná můj problém. Kristův věk už jsem před pár měsíci zdárně opustil a prostě mě nebaví kombinace fotbalového simulátoru a Sims. A s pardonem, Volta v tuto chvíli nic moc jiného pořádně není. Hrajete proto, abyste získávali peníze, za které si můžete kupovat nátělníky, čepice a vše další, co ke kvalitně odvedenému výkonu s kulatým nesmyslem nepotřebujete. Neberte mě špatně - ocenil bych to jen jako další mód, který si můžete vybrat při výkopu. Stavět na tom ale celý ročník mi přijde asi tak smysluplné, jako do všech stran promovat možnost hrát ženský fotbal. Vážně by mě zajímala statistika loňského ročníku, zda ženské zápasy tvořily aspoň promile všech odehraných. Nemyslím si.

„Video!”

To je vlastně také podstata toho, co mě na franšíze FIFA v posledních letech štve nejvíce. Snaží se zavděčit menším skupinám místo toho, aby maximalizovala svou snahu uspokojit tu největší skupinu. Tu, která chce hrát kvalitní fotbalovou simulaci se vším všudy. Nechce se mi věřit, že by nebylo možné do dnešní doby naprogramovat hru tak, aby se dala pískat ruka. Budiž, nemusí se za ni hned dávat červená karta, ale sakra, pískat by se snad mohla, ne? Když hned první zápas v Ultimate Teamu (UT) končí 6:6 a evidentní ruka na zemi ve vápně projde bez povšimnutí rozhodčího, jen si smutně povzdechnu a sám pro sebe si křiknu slovo, které na zápasech sám nenávidím: „Video!”

A jak si vyzdobíte stadion vy? Foto: archiv tvůrců

Pískání ruky se nedočkáte. Videa také ne. Brankář sem tam zachrání jasnou šanci a sem tam to vypadá, že pro chování brankářů stál EA Sports vzorem Loris Karius. Brankář při výběhu třeba kompletně proběhne okolo útočícího hráče anebo při úhybném manévru hráče do strany stojí i nadále jako solný sloup uprostřed brány a pozoruje, jak míč rychlostí umírající želvy překračuje brankovou čáru. Rychlost hráčů je alespoň nyní krátce po vydání nesmírně důležitá a dá se očekávat, že nějaký z budoucích patchů tento aspekt alespoň trochu upraví. Hra totiž paradoxně ztratila na celkovém tempu, což není milé zjištění. Míč se navíc odráží od obránců zpět k útočníkům častěji, než by bylo jen trochu reálné.

Bez peněz do Ultimate Teamu nelez

Ukazatel odehraných zápasů v módu UT se mi ve FIFA 19 zastavil někde kolem 920, s těmi odehranými s kamarády u televize bychom se dostali někam k 1200. To jsou tři zápasy na den. Když započtete i administraci týmu a práci na přestupovém trhu, rozhodně se bavíme v průměru více než hodině denně, možná spíše hodině o půl. To není málo. I proto byl UT ve FIFA 20 tím první módem, který jsem zapnul. A věřím, že i mikrotransakcím navzdory (ony tedy nejsou vlastně ani trochu mikro), jde stále ještě o největší tahák této hry.

K UT ve zkratce: Zajímavě přepracovaný systém odměn je první, co vás bouchne do nosu. Po nějakých 20 odehraných zápasech a XY zakoupených balíčcích můžu ale s klidem konstatovat, že ač si můžete mince vydělat i na mnoha postranních úkolech, tak je tento ročník jednoznačně ještě více pay-to-win než ten loňský. Rozdíl mezi tím, když je na hrotu Lacazette za více než 100 000 mincí nebo někdo za deset tisíc mincí je vskutku obrovský. Ratingy hráčů jsou zatím spíše nižší, a dělají si tak prostor pro stoupání v budoucích speciálních edicí. Hodnocení hráčů v nejvyšší české lize jsou opět nesmyslná, stačí otevřít sestavu Sparty. Ofsajdový expert Kozák má rating 72, stejně jako Ben Chaim střídající za béčko dolů už v poločase stejně tak. Adam Hložek 70. A takhle my si tady žijeme...

Docela hodně už se těším na hru s kamarády po večerech. K tradičním módům výkopu totiž přibyly vyjma Volty i dva nové: King Of The Hill a Mystery Ball. S tradičním fotbalem už to moc společného nemá, ale na dlouhé večery u piva dobrý přídavek. Hudba je i tentokrát vybraná dobře a chytlavě, ač je patrné, že s přidáním pouličního fotbalu je i výběr hudby trochu více pro teenagery. Ale co už, skladbu můžete přeskočit vždycky.

Na režim kariéry si hráči ve velkém stěžují. Velkokluby ovládané počítačem sestupují jako o život, a veškerý realismus je tak v tahu. Foto: archiv tvůrců

Nejhlasitější protesty se ozývají z obce fanoušků směrem na oblíbenou kariéru. Počítačem ovládané velkokluby jako Liverpool nebo Chelsea v první sezóně zcela nesmyslně sestupují a realismus celé kariéry je v čudu. EA Sports už reagovaly, že to budou „v budoucnu” řešit, ale první patch se tímto problémem prý zabývat nebude. A jinak, když jsme u těch problémů, asi to již víte, ale FIFA 20 už nemá licenci na všechno. Místo Juventusu Turín si tak zahrajete leda tak za Piemonte Calcio a rozloučit se můžete se stadiony Camp Nou, Allianz Stadium a několika dalšími. A ač si FIFA drží práva na Ligu mistrů a Evropskou ligu, Konami pro PES ukořistili EURO 2020 a vše kolem něj. Výchovná facička? Spíš pořádný direkt.

Nadáváte, ale hrajete dál

Série FIFA je ale stále ještě kouzelná v tom, že můžete s kamarády strávit desítky minut tím, že si stěžujete na její neduhy, ale potom bez mrknutí oka strávíte dalších šest hodin života tím, že se v ní snažíte jeden druhého porazit, a to nemizí ani letos. Těch vad na kráse a značných nedodělků je však letos tolik, že ač série udělala další výrazný krůček, nemohu za sebe osobně říci, že je to krůček správným směrem. Kdybych byl 17letý „jůtůber” s teniskami za dvacet tisíc, asi bych byl v sedmém nebi. Jenže nejsem. Cílová skupina této herní série bohužel nestárne spolu s fanoušky.