Fanoušci Xboxu si užijí Batmana i Star Wars

Až do poloviny února hráči v rámci Games with Gold mohou získat Batman: The Telltale Series. V této pětidílné sérii se převtělí do role temného rytíře, aby mohli potkat klasické spojence i notoricky známé nepřátele.

V tomto realistickém a brutálním příběhu od tvůrců cenami ověnčeného The Walking Dead: A Telltale Games Series, bude mít Bruce Wayne za úkol rozbít zkorumpované podsvětí Gotham City.

Batman: The Telltale Series Foto: archív tvůrců

Jednotlivá rozhodnutí přitom budou psát nové kapitoly v životě všech jedinců v blízkosti tohoto industriálního playboye a samozvaného strážce zákona.

Vesmír ze známé stavebnice

Do půlky února je možné stahovat také LEGO Star Wars II. Jde o humornou adaptaci klasické vesmírné trilogie, kde se bude hráč v roli známých i neznámých hrdinů pokoušet porazit rozpínající se galaktickou říši. Čeká na něj celá řada notoricky známých momentů včetně zničení Hvězdy smrti.

Jednotlivé sekvence a situace byly (stejně jako v prvním díle) přetvořeny do podoby samostatných úrovní s odlišnou náplní, kde na hráče čekají akční momenty, jednoduché puzzle a hlavně spousta humoru.

LEGO Star Wars II Foto: archív tvůrců

Na rozdíl od prvního titulu je k dispozici spousta levelů, kde bude hráč moci používat dopravní/bojové prostředky, ale rozhodně jej k tomu až na výjimky nebudou tvůrci nutit.

Hráči se dočkají i tzv. Free Play módu, v němž bude k dispozici přes 50 nových Star Wars postav, které bude možné rozebrat na jednotlivé Lego kostky, jež se pak použijí k sestavení unikátní postavičky přesně dle představ hráče. K 50 novým hratelným postavám si budou hráči moci přidat i 50 postav z původní hry.

Zloděj goblin

Pospíšit by si měli uživatelé, kteří stojí o titul Styx: Shards of Darkness, ten totiž bude dostupný pouze do konce ledna.

Předchozí hra Master of Shadows představovala odvážnou výpravu do světa zeleného zloděje-goblina, Shards of Darkness se ponoří hlouběji do komplexního příběhu a kompletně vybaveného světa.

Ukázka ze hry Styx: Master of Shadows Foto: archív tvůrců

Po pádu věže Akenash byl Styx donucen vylézt z úkrytu a infiltrovat Korrangar, město temných elfů. Styx bude mít možnost tajně proniknout na údajně neproniknutelný diplomatický sněm, kde se dozví, že nejde o nic jiného než o pouhou zástěrku...