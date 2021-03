Dařilo se i Němcům. Tamní trh s videohrami díky pandemii vzrostl o třetinu

„Mimořádně silný růst v oblasti her ukazuje, jak byly hry v koronavirovém roce 2020 důležité. Spojily miliony lidí, hráčům a hráčkám přes omezené příležitosti pro cestování umožnily objevovat nové světy nebo se prostě navzdory pandemii staraly o dobrou zábavu,” uvedl šéf svazu Felix Falk.

Vývoj počítačových her je jedním z mála oborů, který nepoznamenala pandemie koronaviru ani v Česku. Pro více než dvě třetiny českých firem, které se zabývají vývojem počítačových her a animací, byl dokonce rok 2020 lepší než rok 2019. Zaznamenaly větší zájem o své produkty a měly i vyšší tržby. Vyplývá to z průzkumu platformy Creatoola.