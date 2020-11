Cyberpunk 2077 poběží i na starších počítačích, hráči ale potřebují SSD

Cyberpunk 2077 vyjde po několika odkladech 10. prosince. Platí to přitom nejen o PC verzi, ale také o variantách pro televizní konzole aktuální i nové generace, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S a Xbox Series X.

Zatímco majitelé televizních konzolí nemusí prakticky nic řešit, hráči u PC musí zkontrolovat, zda je jejich sestava pro nový titul dostatečně výkonná. Naštěstí hardwarové požadavky nejsou nijak přemrštěné, a tak půjde hra rozjet i na několik let starých sestavách, jak je patrné z tabulek níže.

Cyberpunk 2077 není první hrou, která SSD jednotky vyžaduje. Například tvůrci World of Warcraft: Shadowlands avizovali již v září, že pro jejich titul budou rychlejší datová úložiště bez pohyblivých částí zapotřebí i v případě základní konfigurace. S pomalejším pevným diskem tedy hra nebude pravděpodobně fungovat korektně, nebo dokonce vůbec.

Ukázka ze hry World of Warcraft: Shadowlands

SSD jednotky neobsahují žádné pohyblivé součástky, díky čemuž jsou proti klasickým diskům daleko rychlejší. To je v praxi znát při otevírání souborů i při spouštění počítače. Prakticky všechny modely jsou navíc zcela tiché. Nezvyšují tak zbytečně hluk uvnitř skříně na rozdíl od pevných disků, které v některých případech bývají nejhlučnější součástkou počítače.

A právě proto si hráči často pořizovali rychlé SSD jen pro chod operačního systému a zbylá data – včetně her – ukládali na klasický pevný disk. S novou generací her to ale patrně možné nebude.