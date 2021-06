Česká počítačová hra Operation Flashpoint uspěla po celém světě

„Dvanáct programátorů pracovalo pět let na hře Operation Flashpoint, jež po svém zobrazila, co pro jejich otce bylo povinně svaté: 'spravedlivý boj' Varšavské smlouvy proti NATO a krajinu plnou trabantů a škodovek. Výsledek? Celoevropská senzace, první místa na hitparádách v Británii a Německu, tři sta tisíc prodaných her a téměř půlmiliardové tržby za dva měsíce. Tvůrčí lidé podali větší exportní výkon než mnohé zavedené firmy, které se tvrdošíjně snaží vyžít ze staré slávy," napsaly v srpnu 2001 Hospodářské noviny s tím, že za pozornost stojí i to, že firma dosáhla bezprecedentního úspěchu na hi-tech trhu, aniž by žádala o exportní dotace či státní pomoc.