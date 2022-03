Češi míří s virtuální realitou do světa. Arény vybudují v Londýně i Stockholmu

„Ačkoliv v DIVR Labs vznikaly poslední roky produkty špičkové kvality, stáli jsme ve stínu světové scény. Jsem si jistý, že díky vstupu takto silného investora se DIVR dostane mezi světovou špičku, kam právem patří. ECI, stejně jako my, si uvědomuje neomezené příležitosti spojené s rostoucí popularitou VR technologií ve světě zábavního průmyslu," uvedl ke vstupu ECI Jan Galgonek, spoluzakladatel DIVR Labs.

„Vstup ECI pro tým DIVR Labs odemyká možnost chopit se naplno a systematicky tržní příležitosti, kterou VR technologie v zábavě otevírají. Naší misí je zpřístupnit lidem svět fantazií v roli hlavních aktérů a na vlastní kůži, místo toho, aby fantazijní příběhy jen pasivně sledovali jako diváci. Kapitálovo-ideové zázemí, které ECI v pozici lead investora do našeho příběhu přináší, je pro tuto misi velmi cenná, ne-li nezbytná výbava, má-li to být mise globálního rozměru," prohlásil Lukáš Marek, CEO DIVR Labs.

Mezi nabízené zážitkové hry patří Dinosauři, kde se návštěvníci vydají prostřednictvím virtuální reality 80 let do minulosti. Golem zase nabízí pohled do renesanční Prahy za vlády Rudolfa II. Dalším nabízeným titulem je Arachnoid, ve kterém se hráči snaží obnovit komunikaci s tajnou laboratoří hluboko pod zemí.