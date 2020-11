Absolutní rekord videoherního světa. Super Mario se prodal v aukci za miliony

„Původní majitel strávil několik let hledáním takového unikátu,“ prohlásili pracovníci aukční síně. Vyvolávací cena byla přitom původně 62 500 USD (1,39 milionu korun), nakonec byla ale výsledná cena v dražbě výrazně vyšší.

Nový majitel nicméně zůstal v anonymitě. Pikantní na tom je, že si patrně vydraženou hru nikdy nezahraje. Pokud by neznámý dražitel hru vybalil, rázem by srazil cenu na zlomek milionové sumy. S největší pravděpodobností tedy tato nejcennější hra současnosti skončí někde ve vitríně nebo v trezoru. Alespoň do té doby, než se tento slavný titul výherce aukce rozhodne znovu prodat.