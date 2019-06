mif, Novinky

V této střílečce z pohledu třetí osoby jde jen o jedno – porazit Locusty. Pokud jste dohráli kampaň Gears of War 4 (recenze), tak víte, že po původní trilogii se Gearsy vrátily ve velkém a sága pokračuje docela divoce.

Ukázka ze hry Gears of War 5

FOTO: archív tvůrců

Hráči si budou moci užít kampaně v singleplayer módu, ale také v týmové spolupráci s kamarádem, a to po internetu i lokálně. Chybět pochopitelně nebude ani oblíbený multiplayer pro více hráčů. Na E3 jsme byli svědky kooperativního módu Escape, ve kterém se musí hráč spolu se svými parťáky infiltrovat do locustího doupěte a celé jej vyhodit do povětří.

Připojit se k ústřední postavě JD Fenixovi a jeho přátelům a konečně dorazit Locusty budou moci majitelé televizních konzolí Xbox už letos na podzim. Titul totiž vychází 10. září. Podle předběžných informací by se cena měla pohybovat okolo 1800 Kč.

