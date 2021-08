Western Digital jedná o fúzi s japonskou firmou Kioxia

Americký výrobce čipů Western Digital vede pokročilá jednání o spojení s japonskou společností Kioxia. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informuje list The Wall Street Journal (WSJ). Hodnota transakce by mohla přesáhnout 20 miliard dolarů (434 miliard Kč). Fúze by tak vytvořila gigantického výrobce paměťových čipů NAND, který by konkuroval jihokorejské společnosti Samsung Electronics.