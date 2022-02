Výrobci čipů zvyšují investice o miliardy dolarů. Kvůli rostoucí poptávce

TSMC není ale jediným výrobcem čipů, který investuje miliardy do továren, jejichž uvedení do provozu obvykle trvá tři až čtyři roky. Konkurenční Intel loni v březnu oznámil, že plánuje utratit 20 miliard USD za dvě nové továrny na čipy v Arizoně, kde působí již více než 40 let. Tento stát je domovem dobře zavedeného polovodičového ekosystému. Z dalších čipových firem v Arizoně působí On Semiconductor, NXP a Microchip.