Těžaři se nechtějí herních grafik vzdát. Už řeší, jak obejít omezení výkonu

Těžaři tak na různých uzavřených facebookových skupinách začali okamžitě řešit, zda karty skutečně nebudou pro těžení vhodné. „Půjde to obejít, jakákoliv ochrana jde v počítačovém světě obejít, akorát to bude chvilku trvat,“ má jasno Petr K., který se podle vlastních slov věnuje především těžbě kryptoměny ethereum.

Jasno by mělo být v následujících dnech, až se grafiky skutečně objeví na pultech obchodů. Jisté je pouze to, že při těžbě by měla grafika nabídnout pouze poloviční výkon ve srovnání s režimem pro hraní her.