Takto vypadá budoucnost televizorů podle Samsungu

Nová řada Samsung Neo QLED má představovat to nejlepší v nabídce jihokorejského elektronického gigantu. K mání budou modely s rozlišením 8K (QN900A) a 4K (QN90A). Díky novému světelnému zdroji Quantum Mini LED by měly tyto televizory nabídnout citelně vyšší obrazovou kvalitu.

Další předností je Slim One Connect box, tedy systém připínání kabelů na zadní stranu televize, takže kabely neruší oko diváka a snadněji se instalují.

Nových modelů se dočkáme také u lifestylových řad televizorů – zájemci se mohou těšit na nový design i tvary. Řeč je například o modelu The Frame, který přišel na trh už v roce 2017 a který vypadá naživo jako luxusní obraz.

The Frame

U nového Framu nebude chybět přístup do internetové galerie Art Store, v níž si lze vybrat z více než 1400 pečlivě volených uměleckých děl. O kurátorství se stará umělá inteligence, která při výběru navíc zohledňuje osobní vkus majitele. To přijde vhod ve chvílích, kdy zrovna nekoukáte na film ani televizní pořad - jednoduše proměníte The Frame na živý obraz.