Špatná zpráva pro Intel? Apple kuje pikle s AMD

Právě to by se ale mělo v dohledné době změnit. Dokládá to alespoň zdrojový kód testovací verze operačního systému MacOS 10.15.4 Beta 1, ve kterém se objevily první zmínky o procesorech AMD. To jinými slovy znamená, že si Apple připravuje půdu pro nové stroje, které by využívaly procesory tohoto výrobce.