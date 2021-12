Řešení čipové krize? Intel investuje v Malajsii miliardy dolarů

Americká společnost Intel investuje přes sedm miliard dolarů (156,6 miliardy Kč) do výstavby nové továrny na kompletování a testování čipů v Malajsii. Oznámil to ve čtvrtek šéf podniku Pat Gelsinger. V době celosvětového nedostatku polovodičů tak americká firma rozšíří jejich výrobu v této jihoasijské zemi, továrna by měla zahájit provoz v roce 2024. Investice v zemi vytvoří více než 4000 pracovních míst pro společnost Intel a více než 5000 míst ve stavebnictví, uvedla malajsijská vláda.