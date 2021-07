Radost byla předčasná. Nejvýkonnější herní konzole v obchodech opět chybí

Výkonu by Xbox Series S měl mít dostatek na hraní v rozlišení 1440p, a to až při 120 snímcích za sekundu. Stejně tak nabízí konzole dostatek systémových prostředků pro převod her z Full HD na rozlišení 4K (upscaling). Na plnohodnotné hraní ve 4K je však stavěna spíše konzole Series X.