První instantní fotoaparát se zrodil před 75 lety. Nadšenci je používají stále

Cesta od prvotního nápadu až k fotografickému přístroji, u kterého by se nemuselo čekat na zdlouhavé vyvolávání filmu a poté ještě vytváření pozitivu, trvala pět let. Impulsem pro vynález, který Landovo jméno natrvalo zapsal do dějin, se stala jeho malá dcerka, která se jej na jedné procházce za války ptala, proč vlastně nemůže vidět obrázky z foťáku hned. A nadaný technik, který v té době mimo jiné pracoval na přístrojích pro noční vidění, se dal do práce.