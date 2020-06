Prodej počítačů v Česku vázl, rostl zájem o lehké notebooky

Růst prodejů přenosných počítačů je podle Petra Loužeckého ze společnosti Algotech trend již mnoho let a v prvním čtvrtletí letošního roku byl umocněn situací, kdy řada lidí musela kvůli koronaviru pracovat z domova. "Do budoucna lze předpokládat, že stolní počítače budou na ústupu a narůstat bude prodej ultra přenosných notebooků či pracovních tabletů. Výpočetní výkon se z koncových stanic přesouvá do cloudu a koncová zařízení slouží spíše k zobrazení dat a aplikaci," dodal.