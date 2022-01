PlayStation 4 se bude vyrábět i nadále. Kvůli vyprodané pětce

Dáno to může být i atraktivnější cenovkou, čtyřka se dá v obchodech sehnat za 7990 Kč, případně v setu se třemi hrami za 9190 Kč. PlayStation 5 proti tomu vyjde případné zájemce na 13 490 Kč, verze bez mechaniky zvaná Digital Edition pak na 10 790 Kč.

Z dříve zveřejněných prodejů je přitom patrné, že Sony dělá, co jen může, aby se konzole dostaly k hráčům co nejdříve. Desetimilionová hranice prodaných PlayStationů 5 totiž byla prolomena přibližně po osmi měsících. V případě PlayStationu 4 to přitom bylo až za devět měsíců. U pětky je tedy odbyt citelně vyšší – a logicky tedy také dodávky na trh.