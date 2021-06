Nové herní konzole se ukážou ještě letos

Jako první by se měla ukázat nová konzole Nintendo Switch Pro, a to už po letních prázdninách. Ta bude podle serveru GamesRadar vycházet z původního Switche, ale nabídne celou řadu zajímavých vylepšení.

Dalším vylepšením má být nový čipset od společnosti Nvidia, jehož nedílnou součástí bude grafika s architekturou Ada Lovelace. Díky němu by novinka měla zvládat také hraní ve 4K, proti tomu aktuálně nabízený Switch byl stavěn na hraní v rozlišení Full HD.

Základní koncept Switche by měl nicméně zůstat zachován, stále půjde o konzoli pro hraní doma i na cestách.

Druhou novinkou, která se objeví na pultech obchodů patrně až před Vánocemi, je Playdate od amerického vývojářského studia Panic. To stojí například za hitem Firewatch, poslední dva roky se ale věnovalo vývoji unikátní konzole.

„Hráči se nebudou rozptylovat nabubřelou 3D grafikou a barevným světem, místo toho se zaměří na to, co je skutečně důležité – na originalitu herního děje,“ mají jasno tvůrci ze studia Panic.

Playdate se tedy bude snažit zaujmout v každém případě originálními hrami, což může být pro celou řadu hráčů příjemná změna. Hry navíc budou do konzole dodávány automaticky jako aktualizace. Během první sezony by mělo v průběhu 12 týdnů vyjít celkem 24 her.