Nezabezpečená domácí zařízení jsou snadno zneužitelná, varoval odborník

„Chytrá zařízení se stále více dostávají do oblastí, kde dříve nebyly, a ty oblasti na to nejsou úplně připraveny a neumí na to reagovat,” poukázal Matoušek. Nejde tak podle něj chtít po lékaři, aby vyměňoval klíče symetrické kryptografie. „U těch domácích systémů je to zatím legrace. Jak dlouho ještě, to nevíme,” uvedl Matoušek.