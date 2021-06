Nejvýkonnější herní grafika zamířila do prodeje. Češi si ale musí počkat

Karta GeForce RTX 3080 Ti byla odhalena teprve zkraje tohoto týdne na veletrhu Computex v kalifornské Santa Claře, a to společně s levnějším modelem GeForce RTX 3070 Ti. Ten se má však oficiálně začít prodávat až příští týden.

Zda to bude i případ představeného modelu RTX 3080 Ti, není zatím jasné. V tuto chvíli totiž není zřejmé ani to, kdy přesně se karty objeví na pultech obchodů. Celá řada prodejců však již nyní avizuje, že kvůli překupníkům přišla s omezením prodeje – lidé si budou moci pořídit pouze jednu kartu za měsíc. Díky tomu by se mělo při zahájení prodeje dostat na více zájemců.