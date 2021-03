Jedničkou na trhu s chytrými hodinkami loni zůstal Apple

Společnost Counterpoint upozornila, že v loňském roce výrazně vzrostl zájem o dražší modely chytrých hodinek. "Motorem trhu s chytrými hodinkami jsou tři prémiové značky – Apple, Samsung a Huawei," uvedla firma. "Věříme, že průměrná prodejní cena bude během příštích dvou až tří let pokračovat v růstu, protože vlajkové modely těchto podniků si udrží vedoucí pozici," dodala. Předpověděla nicméně, že za tři až čtyři roky by měli významnější podíl na trhu získat levnější konkurenti, což by mělo vést k poklesu cen.