Intel nezvažuje vznik nového závodu v Británii. Kvůli brexitu

Americký výrobce čipů Intel kvůli brexitu neuvažuje o tom, že by v Británii vybudoval nový závod. V rozhovoru s BBC to řekl šéf americké společnosti Pat Gelsinger. Minulý měsíc Intel oznámil, že v Evropě postaví nejméně dvě nové továrny na výrobu polovodičů, do nichž v následujícím desetiletí hodlá investovat až 80 miliard dolarů (1,8 bilionu Kč).