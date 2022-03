Foxconn chce v Saúdské Arábii postavit závod za miliardy. Vyrábět se v něm budou čipy

Tchajwanská společnost Foxconn jedná se Saúdskou Arábií o tom, že společně postaví závod za devět miliard dolarů (203,6 miliardy Kč). Vyráběly by se v něm čipy, součástky do elektromobilů a další elektronika, například displeje. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na obeznámené zdroje. Vedle Saúdské Arábie Foxconn o projektu jedná také se Spojenými arabskými emiráty.