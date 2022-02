Evropská komise podpoří desítkami miliard eur výrobu čipů v Evropě

V souvislosti s pandemií a prudkým růstem poptávky za pokrizového oživení výroby se některá odvětví musejí vyrovnávat s nedostatkem čipů, při jejichž dovozu jsou evropské země závislé především na Spojených státech, Číně nebo Tchaj-wanu. EK chce proto v příštích letech podpořit postupný přesun výroby do Evropy.

"V krátkodobém výhledu je naším cílem zvýšit odolnost vůči budoucím krizím tím, že budeme schopni předvídat nedostatky v dodavatelských řetězcích a předcházet jim," prohlásila von der Leyenová. V dlouhodobější perspektivě by se podle ní Evropa mohla stát jedním z důležitých producentů "na tomto velmi strategickém trhu".

Zatímco v současnosti se EU na celosvětové produkci čipů podílí asi devíti procenty, do konce tohoto desetiletí by to mělo být 20 procent, vyčíslila cíl šéfka Evropské komise.