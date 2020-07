Čipový gigant TSMC kuje pikle s Applem. I proto prý dostal Huawei vale

Předseda TSMC Mark Liu informoval investory již minulý týden, že spolupráce s Huawei končí. A to údajně kvůli americkým sankcím. V opačném případě by totiž tento tchajwanský čipový gigant mohl přijít o klíčové objednávky z USA.

Apple chce totiž do dvou let vybavit novými procesory prakticky všechny své počítače, první by se na pultech obchodů měly objevit ještě letos. Nové čipy zvané Apple Silicon jsou postaveny na architektuře ARM, kterou doposud využívala především mobilní zařízení.