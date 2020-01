CES 2020: Okopírovali slavnou herní konzoli. A dobře udělali

„Podobnost není náhodná. Ale není se čemu divit, Switch má zkrátka unikátní konstrukci, kterou jsme jen posunuli na novou úroveň,“ prohlásil jeden z promotérů přímo na výstavišti. Narážel přitom na to, že novinka řady Alienware staví na operačním systému Windows. Jdou na ní tedy spustit úplně všechny hry jako na libovolném herním počítači.

Příliš mnoho informací o Alienware UFO ale zatím k dispozici není. Výrobce totiž na veletrhu několikrát upozornil, že jde pouze o koncept, který se vlastně ani nikdy nemusí začít prodávat. To by ale byla rozhodně škoda, neboť hry na novince běžely krásně plynule a podobný hybrid s Windows by jistě nejeden herní nadšenec ocenil.