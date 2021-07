Zbývá poslední den. Migrovat fotky a videa ze Samsung Cloudu už nebude možné

Několik posledních týdnů mohou lidé na svých telefonech značky Samsung vidět hlášky, které je vyzývají k přechodu na OneDrive. Zlomový bod pro přechod je přitom 1. srpen, lidé totiž mají čas k synchronizaci na OneDrive jen do konce měsíce.

Mezi srpnem a zářím budou lidé svá data moci stahovat pouze manuálně, už je automaticky nepřevedou do OneDrivu, na to je čas jen do konce července.