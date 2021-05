Zákazníky v obchodech monitoruje umělá inteligence. I v Česku

Každý zákazník musí mít pro sebe v obchodě 15 metrů čtverečních. Kapacita obchodů tak často pro všechny nakupující nestačí, jak se ukázalo i v sobotu. Před obchody v různých koutech Česka se tak tvořily fronty desítek lidí.

V některých obchodech kontroloval počet košíků brigádník, který pouštěl dovnitř další zákazníky podle toho, jak ostatní odcházeli. V řadě prodeje ale využili sofistikovanější řešení ve formě chytrých bezpečnostních kamer.

Kamery jsou levnější než lidská síla

Ty samozřejmě v obchodech slouží k tomu, aby minimalizovaly riziko krádeží a následných ztrát. „Kamery umí rozlišovat pohyb v různých oblastech záběru. Když se tak z jednoho konkrétního regálu ztratí cenné zboží, manažer si může během pár minut stáhnout jen ty záznamy, kdy byl u regálu nějaký člověk,“ prohlásil David Capoušek, specialista ze společnosti NetRex, která se na zabezpečení pomocí kamer specializuje.

Obchodníci nicméně mohou kamery využít také k marketingovým nebo provozním účelům. Na moderní IP kamery, které se snadno připojí k internetu a fungují vlastně jako takový malý počítač, je totiž možné nainstalovat prakticky libovolný software.

Chytrá kamera od společnosti Axis umí monitorovat počet lidí v prodejně. Foto: archív výrobce

„Kromě ochrany majetku se dnes kamery v obchodech nejčastěji používají k počítání návštěvníků,“ řekl Dalibor Smažinka ze společnosti Axis Communications, která je největším výrobcem IP kamer na světě.

Kamery totiž vyjdou často levněji než lidská síla. „Cena služby profesionálního strážného ve směnách pokrývajících 12 hodin denně může stát kolem 60 000 Kč měsíčně. Některé automatické systémy naopak stojí i třetinu této ceny, takže by se už měly vyplatit,“ komentuje Jan Huml ze společnosti Securitas ČR, která v minulém roce provedla rozsáhlý průzkum dostupných technologií.

„V našem testu jsme vyzkoušeli 8 různých řešení pro regulaci osob v prodejnách v ceně od 20 do 100 tisíc Kč, která využívají data z kamerových systémů,“ konstatoval Huml a dodal: „Většina z testovaných systémů už využívá videoanalytiku na bázi umělé inteligence.“

Jako příklad uvedl model zvaný AI Box od společnosti Ganz, kterou lze jednoduše „napíchnout“ na stávající systém až 4 kamer v prodejně a vytvářet s ní v reálném čase analýzy videa. Kromě počtu lidí zvládne AI Box také identifikovat osoby s rouškou, rozlišovat věk a pohlaví nebo rozpoznat osoby, které upadly. Použitelnost takového systému je tedy větší než jen v případě pandemie.

AI Box se zapojí ke stávajícímu kamerovému systému Foto: archív výrobce

Optimalizace provozu

Automatický systém většinou spočívá v digitálním semaforu na monitoru u vchodu do prodejny, který ukáže, často společně se zvukovým signálem, zda je možné vstoupit. Jak to funguje? Mnoho prodejen již v současné době má počítací kamery nebo senzory – ty jsou umístěné obvykle nad vchodem a zaznamenávají průchod osob shora. Počítání lidí se totiž hodí pro vytváření statistik a optimalizaci provozu i nehledě na pandemii.

„Naše řešení spočívá v tom, že se do této kamery nad vchodem nahraje jednoduchá aplikace, a propojí se přímo s vítacím monitorem. Má to výhodu, že je to levné a není třeba žádný mezičlánek,“ konstatoval Capoušek s tím, že signál z kamery může navíc ovládat další zařízení – třeba automatické posuvné dveře nebo turnikety.

Schéma fungování robotického vrátného. Foto: archív výrobce

„Počítací kamery a senzory mají sice poměrně vysokou přesnost až 95 nebo 99 procent, která se hodí pro vytváření statistiky, ale pokud jde o přesnou regulaci vstupu osob do prodejny, pořád to není dostačující. Představte si, že se systém na 100 lidech splete o pět, kteří jakoby zůstanou na prodejní ploše, i když je třeba zavřeno. Podobné je to se střídajícím se personálem. Proto kamery vždy potřebují nějakou korekci,“ podotkl Radim Matěja ze společnosti Datis.