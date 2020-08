WiFi zadarmo v pražském metru skončí už přespříští rok

"Chceme ve spolupráci s operátory rozšiřovat do celé sítě pražského metra nejmodernější technologie, což je v tuto chvíli vysokorychlostní síť LTE, v budoucnu pak i 5G," uvedl k ukončení provozu vlastní WiFi ředitel DPP Petr Witowski.

Náklady dopravního podniku na vybudování vlastní sítě WiFi ve stanicích metra by se podle Witowského pohybovaly ve stovkách milionů korun. Další desítky milionů ročně by stál provoz a údržba systému. "Nechceme podporovat dvoukolejnost a zbytečně vynakládat další prostředky na budování a provozování paralelního systému, který nikdy nemůže poskytnout takovou rychlost, kvalitu a stabilitu signálu jako síť LTE," dodal.

WiFi připojení bylo dostupné v osmi stanicích metra, a to na lince A na Muzeu, na lince B na Florenci, Náměstí Republiky a Smíchovském nádraží a na trase C na Florenci, Hlavním nádraží, Muzeu a na Pražského povstání. S výjimkou stanice Náměstí Republiky jsou uvedené stanice nyní pokryty signálem vysokorychlostní sítě LTE včetně přilehlých tunelů.

Po stanicích Českomoravská a Hradčanská budou vysokorychlostním signálem pokryty tento měsíc stanice Dejvická, Karlovo náměstí a Můstek na lince B. V září se signálu dočkají cestující ve stanicích Chodov, Opatov a Háje. V letošním posledním čtvrtletí by síť LTE měla být i ve stanicích Národní třída, Náměstí Republiky a Náměstí Míru.

Na pokrytí se podílí všichni tři čeští operátoři a firma CETIN. Dozorčí rada DPP předloni schválila smlouvu s konsorciem na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí dopravnímu podniku 120 milionů korun. Kompletně má být metro podle dřívějších informací konsorcia pokryto signálem v roce 2022. Plánovaná linka D by se jím měla pokrývat už při výstavbě.