Vznikla nová kryptoměna StopElon, fanoušci se chtějí pomstít Muskovi

Může to vypadat jako aprílový vtípek, ale tvůrci kryptoměny StopElon to myslí evidentně opravdu vážně. Za novými virtuálními mincemi stojí skupina, která začala již před časem vyvíjet kryptoměnu FuckElon, následně byl ale kvůli příliš hanlivému jménu název předělán na StopElon.

Vadí jim totiž to, jaký vliv má jednání šéfa Tesly na trh s kryptoměnami. Bylo to přitom právě rozhodnutí Muska, které vyhnalo bitcoin – a následně i další kryptoměny – do závratných výšin. Automobilka Tesla se v únoru stala velkým hráčem na trhu s kryptoměnami, když nakoupila bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů (přes 32 miliard korun). Na to prakticky okamžitě reagoval kurz růstem o více než 10 000 dolarů (211 810 Kč) během jediného dne.