V Praze budou v létě jezdit autonomní minibusy

Prozradil, že v plánu jsou v Praze i další místa, kde mají být autonomní minibusy nasazeny. „V tuto chvíli ale nedovedeme upřesnit, kde přesně to bude. Záleží to na dohodách s majiteli areálů a také na podmínkách, které nám umožní provoz na komunikacích,“ konstatoval Dallal.

Na běžných komunikacích totiž podle platné legislativy autonomní vozidla v Česku jezdit nesmějí. „V některých zahraničních městech už to možné je. Mají v nich vyhrazené pruhy speciálně pro autonomní vozidla,“ doplnil Dallal s tím, že v Praze půjde prozatím o pilotní projekt, který bude probíhat v kontrolovaném prostředí.

Sám odhadl, že v běžném provozu by se lidé mohli s autonomními minibusy potkat za dva až tři roky.

Minibus na jedno nabití ujede až 60 km. „Naše autobusy mají osm sedadel, mohou jet autonomně rychlostí až 28 kilometrů v hodině – to je pro nás maximální regulovaná rychlost. Na vršku autobusů můžete vidět stejné senzory, jaké používáme i na našem mapovacím zařízení. Díky tomu mohou autobusy jezdit samy,“ uvedl pro Novinky.cz specialista autonomních vozidel ve společnosti AuveTech Oliver Hiius.

„Vozidla jsou bezpečná. Uvnitř je operátor, který převezme řízení v případě, kdy vozidlo nedokáže řešit situaci. Standardně ale využívá senzory a radary, trasu má zmapovanou, takže každé vozidlo jede samo. Zastaví před překážkami, když vběhne dítě před vozidlo nebo když tam bude jakákoliv překážka, to auto dokáže zastavit a pak se plynule rozjet,“ doplnil Dallal.

Volba na Říčany nepadla při organizaci akce náhodou. „Říčany trpí extrémní dopravní zátěží. Město proto dlouhodobě rozšiřuje nabídku alternativních forem městské a aktivní mobility pro své obyvatele. Vybudovali jsme funkční městskou dopravu zdarma, mladí jezdí na sdílených kolech, budujeme bezpečné zkratky a cesty pro pěší, aby auto nemuselo být jedinou volbou. Autonomní doprava je další inovací, která by měla přijít do našich ulic. Je to sice zatím budoucnost, ale věřím, že ne vzdálená,“ podotkl starosta Říčan David Michalička.