V Británii začali kvůli falešným recenzím vyšetřovat firmy Amazon a Google

Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) chce nejprve shromáždit více informací a teprve pak rozhodne, zda firmy porušily zákon o ochraně spotřebitelů. Pokud zjistí, že ano, může proti nim zakročit. Mohl by třeba nařídit, aby změnily interní pravidla, jak falešným recenzím bránit, a pokud by to nepomohlo, může se s nimi i soudit.