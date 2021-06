USA oznámily cla kvůli digitálním daním, jejich platnost ale pozastavily

„Spojené státy se soustředí na nalezení multilaterálního řešení řady klíčových otázek spojených s mezinárodním zdaněním, včetně svých obav souvisejících s daněmi na digitální služby,“ uvedla americká obchodní zmocněnkyně Katherine Taiová. Středeční kroky podle ní poskytují čas pro jednání a zároveň zachovávají možnost budoucího uvedení cel v platnost, pokud to bude situace vyžadovat.

Ohlášená cla se týkají Británie, Itálie, Španělska, Turecka, Indie a Rakouska. Cla by nejvýrazněji zasáhla dovoz z Británie, u kterého by se vztahovala na zboží v hodnotě 887 milionů dolarů, a to například na oděvy, obuv či kosmetiku, píše Reuters.