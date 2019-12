Úřady v USA chtějí zakročit proti Facebooku. Kvůli aplikacím

Federální úřady ve Spojených státech se chystají soudně zakročit proti společnosti Facebook. Mají obavy, zda firma neporušuje antimonopolní zákony tím, jak propojuje své aplikace a další produkty. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to řekly zdroje obeznámené se situací. Federální obchodní komise (FTC) by se zaměřila na to, zda Facebook neomezuje přístup k aplikacím svým potenciálním rivalům.