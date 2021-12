Twitter a Meta dostaly v Rusku pokutu, neodstraňují ze sítí zakázaný obsah

Americké internetové firmy Twitter a Meta dostaly v Rusku pokutu celkem 23 milionů rublů (zhruba sedm milionů Kč) za to, že ze svých sociálních sítí neodstraňují zakázaný obsah. Oznámil to dnes ruský úřad Roskomnadzor, který má na starosti dohled nad komunikacemi, informačními technologiemi a masmédii, a do jehož kompetence spadá i cenzura.