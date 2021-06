Trump zrušil vlastní blog. Po pouhém měsíci

Trump již koncem května uvedl, že blog je pouze dočasný. Málokdo by ale čekal, že po pouhých pár týdnech stránka s exprezidentovými myšlenkami skončí.

Podle CNBC to naznačuje tomu, že Trump by mohl skutečně spustit vlastní sociální síť, která by byla přímou konkurencí pro Facebook a Twitter. Žádné další podrobnosti však zatím nejsou k dispozici.