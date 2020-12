Televizní vysílání zadarmo využívá více než polovina Čechů

Vzhledem k tomu, že je bezplatný signál DVB-T2 dostupný pro 99 procent domácností, a to prostřednictvím 78 vysílačů a 163 dokrývačů, je poměrně překvapivé, že si tolik lidí za televizní služby platí. Patrně je to dáno tím, že zmiňované typy připojení nabízejí zpravidla daleko širší programovou nabídku a někdy také prémiové funkce, jako je například možnost zpětného zhlédnutí či přetáčení reklam.

„Ani ne za rok přešla celá Česká republika na nové televizní vysílání. A to i přes to, že kvůli jarní vlně epidemie covidu-19 muselo dojít téměř k čtyřměsíčnímu přerušení přepínání,“ prohlásil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030. Lidé se tedy nemusí obávat, že by za pár let museli měnit opět své televizní přijímače nebo pořizovat set-top boxy kvůli nějakému modernějšímu televiznímu standardu.